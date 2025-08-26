瀬戸内地方は、湿った空気の影響でやや雲が広がり、雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降はおおむね曇りで、局地的に雷雨になるでしょう。非常に激しく降るおそれがあるため、雨の降り方に注意してください。日中の最高気温は岡山と高松で36度、津山で34度の見込みです。岡山県と香川県には熱中症警戒アラートが発表されています。 27日は前線や湿った空気の影響で曇りになり、昼過ぎから次第に雨が降るでしょう。朝