午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３８１、値下がり銘柄数は１１７６、変わらずは６０銘柄だった。業種別では３３業種中１業種が上昇。値上がりは倉庫・運輸のみ。値下がりで目立つのは電気・ガス、医薬品、陸運、サービス、証券・商品、非鉄金属など。 出所：MINKABU PRESS