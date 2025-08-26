世界的人気を誇る男性グループ「BTS」のV（29）が25日（日本時間26日）、ドジャースタジアムで行われたドジャース―レッズ戦で始球式を務めた。メンバー数にちなんだのか、背番号「7」のユニホームに袖を通したVがマウンドに登場すると、スタンドからは大歓声。黄色い声援も飛ぶ中、左腕から捕手役を務めた山本由伸に勢いよく投げ込んだ。ノーバウンド投球にスタンドは大歓声。Vと山本はがっちりとハグを交わし、互いに笑みを