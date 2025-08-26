アンカー・ジャパン株式会社は、巻取り式USB Type-Cケーブルを内蔵したUSB充電器「Anker Nano Charger（35W, Built-In 巻取り式 USB-Cケーブル）」を8月26日（火）に発売した。価格は4,990円。 Ankerとして初めて、巻取り式USB Type-Cケーブルを一体化したUSB充電器。ケーブルの長さは約70cmで、引き出した際のうねりを防ぎ、巻取り時にもクセがつきにくい素材を採用している。 本体にはUSB