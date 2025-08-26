気象台は、午前10時59分に、大雨警報（土砂災害）を浜頓別町に発表しました。また洪水警報を稚内市、浜頓別町、利尻富士町、幌延町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・浜頓別町に発表 26日10:59時点宗谷地方では、27日昼前まで土砂災害に、26日夜遅くまで低い土地の浸水に、26日昼過ぎから27日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□大雨警報・土砂災害26日夕方から