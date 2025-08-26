アメリカのトランプ氏は、ロシアとウクライナの和平交渉をめぐり、両首脳による会談が実現しなければ「重大な結果になる」と述べました。【映像】握手を交わすトランプ氏とプーチン氏「重大な結果になる可能性があるが様子を見よう。これは終わらせなければならないことだ」（トランプ氏）トランプ氏は25日、記者団に対し、18日の電話会談の後もプーチン氏と「話した」と述べました。トランプ氏はプーチン氏とゼレンスキー氏の