元スペイン代表ルーカス・バスケスがドイツ1部レバークーゼンにフリー移籍へスペイン1部レアル・マドリードで下部組織時代から17年のキャリアを歩んだ“レジェンド”がドイツへ新天地を求める。34歳の元スペイン代表DFルーカス・バスケスがドイツ1部レバークーゼンにフリーで加入するとイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が自身のXで伝えた。バスケスは2007年にレアル・マドリードの下部組織に加入。なかな