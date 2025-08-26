26日の外国為替市場のドル円相場は午前11時時点で1ドル＝147円32銭前後と、前日午後5時時点に比べ2銭のドル安・円高と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝171円50銭前後と85銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース