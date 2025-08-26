シンガー・ソングライターASKA（67）が26日までにX（旧ツイッター）を更新。再三訴えてきた盗聴や盗撮被害について情報提供を呼びかけ、懸賞金を提示した。ASKAは「2025年、世の中の真実が表面化された年」と切り出し、「この度、僕が約20年以上受けてきた『盗聴』『盗撮』被害について情報をお寄せいただいた方に賞金を出させていただきます。賞金1000万円以上」と発表。「あなた自身が関わっていても構いません。僕の取り溜めて