女優でタレントのMEGUMI（43）が25日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・47）で、男性の美容意識について語った。美容の話題になり、「今、清潔感を男の方たちも求められてる」というMEGUMI。「一般の方たちも、企画書を出して、ホントにキラキラツルツルした人と、ちょっとくすんで元気がなさそうだなっていう方が出した時に、内容が同じだったら、もしかしてツルツルのほうが…って」と推測し、「だん