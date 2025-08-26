お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が25日深夜放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。尊敬する大物の驚きの行動を明かした西野は「凄く僕の尊敬している先輩」としてタモリを挙げた。「『いいとも』でお世話になって、週2ぐらいで飲みに連れて行っていただいてたんです」とし「夜、タモリさんと2軒3軒飲んで、次はもう家で飲もうかってなった時、スーパーに行った」と回想。「タモリさん