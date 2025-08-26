今回は、筆者の知人から聞いた「母親と比べてくるモラハラ夫」のお話を紹介します。我慢の限界に達した妻が言い返すと、泣いて家を飛び出した夫。それだけでも呆れるのに、夫の携帯に電話をかけると、なぜか【あの人】が電話に出て……？ 自分は何もしないのに、何かと「母さんの方が……」と比べてくるモラ夫 私は地方都市に住む30代のOLです。10年ほど前、地元の婚活パーティーで知り合った年上の男性と意気投合