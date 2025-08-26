「やはり小芝さんが抜けたのは痛かった」（番組制作会社関係者）なんて声も聞こえてくる。小芝風花（28＝写真）は現在、嵐・松本潤（41）主演のTBS系日曜劇場「19番目のカルテ」に2番手で出演中。8月24日放送の第6話は終末期医療がテーマで、ネタバレになるが、小芝と、ゲスト出演した石橋蓮司（84）のやりとりがメインだった。【もっと読む】横浜流星「べらぼう」ついに8％台に下落のナゼ…評価は高いのに視聴率が伴わないNHK大河