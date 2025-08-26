ぼんちが展開する「煎餅工房さがえ屋」のECコンサルティング事例インタビューを、自社ウェブサイトにて公開。 煎餅工房さがえ屋 ぼんちが展開する「煎餅工房さがえ屋」のECコンサルティング事例インタビューを、自社ウェブサイトにて公開しました。EC市場の拡大とともに、食品業界でもデジタルシフトが加速する中、老舗企業がどのようにECを活用し、売上向上を実現したのか、その全貌を明らかにしています。