ソニー生命はこのほど、全国の中高生1000人を対象に実施した「中高生が思い描く将来についての意識調査2025」の集計結果を公開。中高生が「将来、こういう大人になりたい」と思う有名人では、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平が1位に輝いた。 【調査結果】かつての「嫌われ芸人」が7位に!?イマドキ中高生の“憧れ”は意外な方向に 大谷は2023、24年の同調査でも1位を獲得しており、これで3連覇を達成。