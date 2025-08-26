北海道の釧路湿原周辺で建設が進む大規模太陽光発電所（メガソーラー）の工事現場＝20日北海道の釧路湿原周辺で大規模太陽光発電所（メガソーラー）の建設を進める「日本エコロジー」（大阪市）は26日までの共同通信の取材に、国の特別天然記念物タンチョウとひなの生息地付近で進めている事業の中止を釧路市議らが求めたことについて、「適法かつ多大な費用を伴う事業で、単なる中止要請は受け入れは難しい」と主張した。同社