ノーベル文学賞作家カズオ・イシグロのデビュー作を石川慶監督が映画化した広瀬すず（写真右）主演の「遠い山なみの光」が、来月5日公開される。【写真】広瀬すずの新しい髪型は、お笑い芸人・永野に似ている？本作は今年のカンヌ国際映画祭「ある視点」部門に出品され話題を呼んだが、広瀬の出演作がカンヌに出品されるのは、是枝裕和監督の「海街diary」（2015年）以来10年ぶり。その間の成長ぶりには目を見張るものがあるが