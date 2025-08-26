25日夜、千葉・白井市のアパートで火事があり、住民とみられる2人が死亡しました。【映像】火災現場の様子25日午後10時50分頃、白井市河原子の2階建てのアパートで「アパートが延焼している」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、ポンプ車など15台が出動し、火は約3時間後に消し止められました。建物の2階から男性1人が救助されましたが、搬送先の病院で死亡が確認され、2階の別の部屋からは性別不明の遺体が