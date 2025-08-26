食楽web ●2025年夏によく買う旬の野菜、かき氷シロップ。その活用レシピを知っておいしく使い切りましょう！ 夏の終わり、冷蔵庫にひっそり残る“あの存在”を救済しよう 今年の夏も猛暑。朝晩の風にほんのりと秋の気配を感じ始める今日この頃。ふと冷蔵庫を開けると、ドンと居座る「かき氷シロップ」のボトルが目に入りませんか？イチゴ、メロン、ブルーハワイ、楽しかった夏の名残ではあるけれど、このまま放って