NCT DREAMのロンジュンが、エレガントな空港ファッションで視線を集めた。【写真】ロンジュン＆ヒュニンカイ“顔面国宝2SHOT”本日（26日）NCT DREAMのロンジュンは、8月30日に香港・啓徳体育園で開催されるツアー「2025 NCT DREAM TOUR 」に出演するため、仁川（インチョン）国際空港を通じて中国・広州へ出国した。ロンジュンは、光沢のあるゴールドのブラウスに細身のブラックパンツを合わせたラグジュアリーなスタイルで登場。