●愛知県の人気プリン「ぴよりん」と『ドトールコーヒー』のコラボセットが、3日間の限定販売。3年ぶりに復活したこだわりの味、いったいどんな「ぴよりん」？ ジェイアール東海フードサービスのオリジナルスイーツ「ぴよりん」は、その愛らしいルックスで、幅広い層から大人気。通常は、同社の本社がある愛知県名古屋市と春日井市内のみで販売されている希少な存在です。 その「