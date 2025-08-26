韓国の新ドラマ『暴君のシェフ』で漢字の誤表記が発生した。【写真】『暴君のシェフ』、AV騒動で主演降板『暴君のシェフ』制作スタッフは8月25日、「第1話の放送中、“太平聖代”の漢字表記に一部誤りがあった。現在、制作スタッフも状況を把握しており、修正作業を進めている。作業が完了次第、再放送および配信サービスに反映する予定だ」と明らかにした。さらに「今後このような事態が再発しないよう、制作と検収の過程でより一