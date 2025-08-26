【モデルプレス＝2025/08/26】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第107話が、26日に放送された。妻夫木聡演じる八木信之介と、河合優実演じる朝田蘭子のシーンに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「あんぱん」妻夫木聡を見つめる河合優実◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫