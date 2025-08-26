将棋の藤井聡太・七冠が８月２６日から永瀬拓矢・九段との王位戦第５局に臨みます。先に４勝したほうがタイトルを取る王位戦。藤井七冠は序盤で３連勝しましたが、先週の第４局では永瀬九段が「粘り勝ち」。これまで５期連続で「王位」を手にし続けている藤井七冠ですが、６連覇達成にはあと１勝必要です。（藤井聡太七冠）「第４局は良くない内容で敗れてしまったので、まずは良い将棋を指せるように（２６日の）対局を迎