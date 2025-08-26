日韓スーパースターの共演が実現した。【画像】大谷翔平とV、日韓スターが奇跡の邂逅8月26日（日本時間）、米カリフォルニア州ロサンゼルスのドジャー・スタジアムで行われるロサンゼルス・ドジャース対シンシナティ・レッズの試合前には、ドジャースの大谷翔平とBTS・Vが対面した。同日の試合で始球式を務めるVは、背番号7番のドジャースのユニホームを着用してベンチに登場。直後に姿を現した大谷と笑顔で握手・抱擁を交わし、報