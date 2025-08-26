女優のチ・イェウンが当面の間、活動を休止することがわかった。【写真】JINとチ・イェウンの“関係”8月25日、所属事務所C.P.エンターテインメントの関係者は韓国メディア『OSEN』に対し「チ・イェウンは9月から回復に専念する予定だ。十分な休養を取り、復帰できるよう必要な支援をすべて行う」と明らかにした。チ・イェウンは韓国芸術総合学校演技科出身で、2017年に演劇でデビュー。その後、Coupang Playのバラエティ番組『SNL