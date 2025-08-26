２６日午前５時４５分頃、愛知県岡崎市鹿勝川町の新東名高速道路下り線で、大型トレーラーが横転して片側２車線を塞ぎ、積み荷の鉄くずやビニールなどが周囲に散乱した。５０歳代の男性運転手は病院に搬送されたが、軽傷とみられる。事故の影響で、下り線は新城インターチェンジ（ＩＣ）―岡崎東ＩＣ間が通行止めとなった。