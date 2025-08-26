レヴァークーゼンが元スペイン代表MFルーカス・バスケスの獲得に迫っているようだ。25日、イタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。FIFAクラブワールドカップ2025終了後にレアル・マドリードを退団し、無所属の状態が続いていたバスケスだが、新天地はレヴァークーゼンになるようだ。移籍市場に精通するロマーノ氏は、移籍成立が決定的となった際に用いる決まり文句「here we go!」とともに、ここ