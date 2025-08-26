川地洋平アナウンサーが今、最も旬な食材で丼を作る「最旬！丼マン」。８月２２日(金) は京都・久御山町から生中継で「空心菜」をご紹介します。今回は大阪市内から車で約４０分、京都府久御山町「ＫａｗａｕＦａｒｍｓ（カワウファームス)」で作られている夏野菜「空心菜(くうしんさい)」一年を通しての出荷量は約４０ｔ！これは関西の個人農家ではトップクラス！高温多湿を好む「空心菜」をビニールハウスで地下６０ｍか