Image: SANWA SUPPLY オフだけでなくオンも。たとえばエアコンや扇風機など、タイマーで自動オフにすると節電になりますよね。だけど多くの家電は自動でオン／オフをせず、うっかり切り忘れて電気のムダ遣いにガッカリ…なんてことも。我々は21世紀のハイテク社会に生きているので、テックの力で解決しましょう。7日間で28通りの設定が可能サンワサプライの「デジタル式タイマーコンセント T