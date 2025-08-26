米高速道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）は２５日までに、ホンダが米国で販売した５車種約１４０万台について、エンジンに不具合の恐れがあるとして初期調査を始めた。ホンダは日本で販売している車種に影響はないとしている。ＮＨＴＳＡによれば、調査対象は２０１８〜２０年型の「オデッセイ」、１６〜２０年型の「パイロット」、１７〜１９年型の「リッジライン」のほか、米国で展開している高級車ブランド「アキュラ」の２車種