東京電力福島第1原発事故の除染土を巡る全閣僚会議で、あいさつする林官房長官（右から2人目）＝26日午前、首相官邸政府は26日、東京電力福島第1原発事故に伴って福島県内の除染で出た土などの県外最終処分に向けた全閣僚会議を首相官邸で開き、今後約5年間に取り組む事項からなる工程表を取りまとめた。2030年ごろ、最終処分場の候補地の選定を始めるとともに、放射性物質濃度が1キログラム当たり8千ベクレル以下の除染土につい