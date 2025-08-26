麻薬を所持したなどとして国士舘大学柔道部の元部員が警視庁に逮捕された事件で、東京地検立川支部は25日付で2年生の樫原宏幸被告（20）を麻薬取締法違反の罪で起訴しました。東京地検立川支部によりますと、樫原被告は今年6月16日、東京・町田市にある国士舘大学の寮内で、麻薬を含む液体およそ0.293グラムを所持した罪に問われています。樫原被告は他に、都内などで麻薬を使用したり、乾燥大麻などを所持したりした疑いが持たれ