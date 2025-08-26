女優の古畑奈和（ふるはたなお）の2nd写真集のタイトルが「古畑奈和2nd写真集 知らない私」に決定、カバーカット2種も解禁された。 自身の29歳の誕生日である2025年9月15日（月・祝）に発売が決定している「古畑奈和2nd写真集」のタイトルが「古畑奈和2nd写真集 知らない私」に決定。台湾の地、初めての異国での撮影を経て、古畑さん自身も初めて出会った「知らない私」が詰まったメモリアルな一冊となっログインして続きを読むThe