第27回中国ロボット・AI大会の人型ロボット部門全国決勝大会が24日、安徽省合肥市で開幕した。これは、中国で初めて開催される等身大人型ロボットの大会となった。中国新聞網が伝えた。大会には中国全土の大学400校以上から大学生6000人以上が参加した。競技内容は、工業や家庭サービスなど、実際のシーンでのニーズを満たす形で、さまざまなシーンでの人型ロボットの技術検証と応用のブレークスルーを推進することを目的としてい