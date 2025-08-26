大人気プチプラコスメブランド「キャンメイク」から、昨年春に話題をさらった“イチゴカラー”が待望の再登場です♡1.5mm極細ジェルライナー「クリーミータッチライナー」からは2色、涙袋用アイシャドウ「プランぷくコーデアイズ」からは1色が限定再販。SNSで完売が相次いだ甘くキュートなカラーを、再び手に入れるチャンスです。 人気のライナーにイチゴカラー