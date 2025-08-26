All About ニュース編集部は7月24日〜8月6日の期間、全国20〜70代の男女148人を対象に「九州地方（大分県・宮崎県・鹿児島県）の私立進学校」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「文武両道だと思う鹿児島県の私立進学校」ランキングを紹介します！【5位までの全ランキング結果】2位：鹿児島実業高等学校／30票2位は、鹿児島市の鹿児島実業高等学校。「鹿実（かじつ）」「実業」の通称で親しまれる男女共学校