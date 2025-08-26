9月7日に投開票される三重県知事選挙で、告示後の3日間で期日前投票を行った人は約1万2000人で、前回4年前の選挙より約4700人増えていることが三重県選挙管理委員会のまとめで分かりました。8月21日に告示された三重県知事選挙には、現職と新人2人の合わせて3人が立候補しています。期日前投票は9月7日の投票日に仕事やレジャーなどで投票に行けない人を対象にしていて、告示日翌日の8月22日から県内の市役所や町役場など100カ所に