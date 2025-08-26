どの家庭にも常備されているであろう塩と酒。日々のお料理には欠かせない、基本の調味料ですよね。今回は「塩と酒は食材の持ち味やうまみを引き立てるので、シンプルでも力強い味わいになる」という長谷川あかりさんに、塩と酒だけで作れる『ピーマンとしらすの餃子』のレシピを教えてもらいました。ピーマンのさわやかな苦みとしらすのうまみがたまらないひと味違った餃子、一度食べたらハマること間違いなし！ビールのお供にも