下越、中越、佐渡では、２７日朝から夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地の浸水や河川の増水に注意・警戒してください。新潟地方気象台によりますと２７日は前線を伴った低気圧が発達しながらオホーツク海から千島近海へ進み、寒冷前線が北陸地方を通過する見込みです。新潟県では、低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が不安定となり、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう