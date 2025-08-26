痴漢や盗撮といった性犯罪の撲滅を訴えようと、三重県警が県内の高校生を対象とした広報啓発ポスターを募集した結果、優秀作品が選ばれ、25日に感謝状が贈られました。鉄道施設における痴漢や盗撮などの犯罪防止につなげようと、三重県警が県内の高校生に対し5月から広報啓発ポスターを募集した結果、伊勢学園高校2年の中家凛乃亜さんの作品が優秀作品に選ばれました。県警本部で開かれた贈呈式で、三重県警察本部の濱口裕史地域部