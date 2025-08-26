バッグ＆ラゲージブランド「ace．（エース）」は、8月21日（木）から、防災用品ブランド「サイボウパーク」と共同開発したスーツケース「テオフィールドHS」を、直営店や公式オンラインストアなどで順次販売を開始した。【写真】便利機能がいっぱい！防災スーツケースの詳細をチェック■旅行時以外のデッドスペースを活用今回発売された「テオフィールドHS」は、旅行だけでなく、自宅での防災用品保管から非常時の持出しまで