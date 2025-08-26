NABLASとNTT東日本は、総務省の「インターネット上の偽・誤情報等への対策技術の開発・実証事業」の採択を受け、両社で構成されるコンソーシアムの取り組み「電話音声フェイク検知および自治体向け偽・誤情報総合対策の開発・実証」を8月25日より開始すると発表した。両社は電話音声環境下におけるフェイク音声検知に取り組むとともに、自治体向けの偽・誤情報拡散を防ぐためのシステム開発に取り組むことで、情報の信頼性を確保し