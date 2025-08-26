フリーアナウンサーの谷尻萌（26）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。浴衣ショットを披露した。ピンクと水色の花柄が華やかな浴衣に身を包んだ谷尻アナは「結衣さんと浅草デートしてきたよ」と投稿。紺色の浴衣を着たフリーアナウンサーの小野寺結衣と喫茶店の前で風情あるツーショットを公開した。この投稿にフォロワーからは「浴衣似合う」「浴衣美人」「ツーショット可愛い」「お二人とも素敵です」「お美しい