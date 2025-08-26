ＪＲ西日本によりますと、２６日午前１０時１２分頃に神戸線の住吉駅で、線路に立ち入った人と新快速電車が接触する人身事故が発生しました。この影響で午前１０時３０分時点で神戸線の甲子園口〜西明石で運転を見合わせています。運転再開は午前１１時１５分ごろとなる見込みです。