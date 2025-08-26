■台風13号(カジキ) 【画像】全国の今後の天気 2025年8月26日9時45分発表気象庁 26日9時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    ラオス中心位置    北緯18度40分 (18.7度)東経103度10分 (103.2度)進行方向、速さ    西 15 km/h (9 kt)中心気圧    998 hPa最大風速    18 m/s (35 kt)