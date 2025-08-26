26日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台前半で取引された。午前10時現在は前日比24銭円高ドル安の1ドル＝147円09〜14銭。ユーロは1円01銭円高ユーロ安の1ユーロ＝171円33〜40銭。トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会（FRB）の理事を解任すると伝わり、中央銀行の役割を担うFRBの独立性が揺らぐとの懸念からドル売りが加速した。市場では「トランプ氏の利下げ要求に前向きな人物が後任指名されるとの見