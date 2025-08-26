「オリオールズ３−４レッドソックス」（２６日、ボルティモア）オリオールス・菅野智之投手が逆転負け。６回６安打４失点で今季６敗目（１０勝）を喫した。菅野は初回、先頭のアンソニーに６号右中間ソロを被弾。その後は立ち直り四回まで無失点。その間に味方打線が３点を奪って試合をひっくり返したが、五回に悪夢が待っていた。先頭から２者連続安打を浴びると、１死後にデュランに中越え逆転３ランを被弾した。菅野