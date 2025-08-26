◆米大リーグドジャース―レッズ（２５日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・ロバーツ監督が２５日（日本時間２６日）、試合前に取材に応じ、右肩を痛めて負傷者リスト（ＩＬ）にしている佐々木朗希投手（２３）について「今週は４回か５イニングに行くか。（もう１試合ほど必要？）今の先発陣の状況を考えればそうだろうね」と明かした。佐々木は２６日（日本時間２７日）に傘下３Ａオクラ