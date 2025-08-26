丸永製菓から、和風アイス好きさん注目の新商品「御餅 ちょこもち」が発売されます。秋冬の季節限定で発売される本商品は、佐賀県産もち米を使用したやわらかいおもちが入ったチョコアイスの周りを、チョコでコーティングしたアイスバーです。濃厚な味わいのチョココーティングと優しい甘さが広がるチョコアイス、そして中には、もちもち食感が特長のおもちが入っています。「御餅」シリーズはこの他にも、「御餅 抹茶あずきもち」